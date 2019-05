Copa América 2019: así llega Paolo Guerrero y los 6 cracks sudamericanos al torneo en Brasil

La Copa América ya empezó su conteo regresivo y todas las selecciones empiezan a publicar su lista de 23 jugadores convocados para el máximo torneo del continente a nivel de países. Por ello, en este 2019, los delanteros sudamericanos quieren romperla y por qué no, campeonar en el mes de julio.

Paolo Guerrero

El delantero de la selección peruana estará en la lista de 23 jugadores que viajarán a Brasil. Y es que el regreso de Paolo Guerrero no fue impedimento para que esté en su mejor momento, pues con goles se ganó el titularato indiscutible en el Inter de Porto Alegre con el que clasificó a la siguiente fase de la Copa Libertadores.

Presentamos la lista provisional de convocados de la @SeleccionPeru del profesor Ricardo Gareca para la Copa América Brasil 2019. ¡Sigamos siendo la #MejorHinchadaDelMundo y alentemos a nuestra Blanquirroja!#ArribaPerú pic.twitter.com/5LzLzOdHqz — Selección Peruana (@SeleccionPeru) 15 de mayo de 2019

James Rodríguez

El colombiano James Rodriguez tuvo una temporada de ensueño en la Bundesliga donde salió campeón con el Bayern Munich en la última fecha, El exjugador del Real Madrid llegó a anotar 7 goles en Alemania y se convirtió en una de las figuras del fútbol europeo.

Estos son los mediocampistas de la Selección Colombia en la lista provisional de la @CopaAmerica. #ListaDe40 pic.twitter.com/0d8gIgdQ13 — Selección Colombia (@FCFSeleccionCol) 15 de mayo de 2019

Arturo Vidal

El chileno Arturo Vidal, volvió a levantar la Liga de España con la camiseta del Barcelona y sin duda algunas es el mejor atacante de La Roja. El chileno tuvo 3 goles en la temporada y son más que suficientes para que se mantenga en la lista final de su selección. En el país sureño decidieron no publicar la lista preliminar de 40 jugadores

Nosotros también nos seguimos emocionando por ser campeones de América, @kingarturo23 pic.twitter.com/5oQdsuqej2 — Selección Chilena (@LaRoja) 8 de mayo de 2019

Lionel Messi

Lionel Messi se quedó sin Champions League pero, como siempre, fue uno de los artífices de una nueva Liga para el Barcelona. En la selección de Argentina, su convocatoria siempre es criticada por lo que hasta el momento -según sus críticos- no ha podido conseguir. Sin embargo, Scaloni lo consideró en la lista final de 23 jugadores para la Copa América. Anotó 36 goles en su club

Luis Suárez

Un atacante más del Barcelona FC, Luis Suárez también fue una de las figuras del campeonato del cuadro 'azulgrana'. Durante toda la temporada anotó 21 goles y lo que es la selección de Uruguay. Debido a una lesión que sufrió en las últimas semanas, su club informará cuando lo deja 'libre' para que se una a su selección.

Salomón Rondon

En la temporada 2018-2019 ha logrado anotar 11 goles con su club, el Newcasttle. Ahora, el delantero de la selección de Venezuela integra la lista preliminar de 40 jugadores que viajarán a Brasil, 'compite' con sus 5 compatriotas que también han sido considerados por el DT de la 'Vinotinto'.

Neymar Jr

El delantero de la selección de Brasil, Neymar, no podía quedar fuera de la lista de convocados, pues Tite decidió publicar directamente los nombres de los 23 jugadores que disputarán la Copa América. Aunque con varias ausencias, el atacante del PSG no podía quedarse fuera. No tuvo la Champions League que esperaba, pero aun asío marcó la diferencia en el equipo parisino.

