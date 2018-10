El contundente mensaje de Alexander Callens previo al Perú vs. Chile

Va con todo. Alexander Callens, defensa de la selección peruana, aguarda tener minutos en los amistosos ante Chile y Estados Unidos. El zaguero, que juega en New York City de la MLS, trabaja a conciencia para tener minutos y demostrarle al 'Tigre' que puede ser una opción para la Copa América 2019 y en las Eliminatorias para Qatar 2022.

Por eso para Alexander Callens estos partidos tiene que ser tomados con la seriedad del caso y dejar todo en el campo de juego. "Pienso que ningún partido es amistoso. En todos los cotejos se trabaja serio y se sacan conclusiones, este es un momento muy bonito. La última generación de Chile salió a la luz y dio una buena impresión en la Copa Confederaciones. Tienen un estilo de juego y son muy buenos, pero hay que contrarrestar eso", aseguró.

Alexander Callens confesó que se siente feliz de haber vuelto a la selección peruana y aguarda poder seguir teniendo oportunidades. "Si me toca jugar, estaré contento y apoyando. He podido conversar con los que también juegan en la MLS, pues en pleno partido no se podía hablar mucho. Esto es más bonito porque compartimos momentos y creo que eso está muy bien. Las bajas duelen porque cualquier jugador es muy importante aquí, ahora que ha pasado esto hay que trabajar mucho más y darle la oportunidad a otros", indicó.

Alexander Callens, de 26 años, volvió a la selección peruana luego de cuatro años ante la ausencia de Miguel Araujo, quien se lesionó jugando por Talleres de Argentina. La última vez que el zaguero defendió la 'bicolor' fue el 19 de noviembre de 2014 en el amistoso en el que Perú derrotó a Paraguay por 2-1 en el Estadio Nacional.

