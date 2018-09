Todos los detalles de la nueva camiseta de la selección peruana

La camiseta de la selección peruana ha causado gran controversia. A puertas de los amistosos Perú vs. Holanda y Perú vs. Alemania, la marca ecuatoriana Marathon parece no haber dejado contentos a los hinchas con este modelo y aquí te mostramos todos los detalles.

El Bocón te enseña cada detalle de la nueva camiseta

Detalles a los lados

Serán tres círculos, con un hueco en su interior, además de un escudo los que adornarán los costados de la camiseta.

Logo estampado

A diferencia de su predecesor, el logo de Marathon no será bordado y es estampado, en una tonalidad que se diferencia del resto de la camiseta.

Logo en alto relieve

Las siglas de la Federación Peruana de Fútbol van en alto relieve. El borde del escudo es dorado y el interior de los clásicos rojo, blanco y rojo.

Cuello en V

El cuello es en V, dejando de lado el cuello redondo de su predecesor. Además, el material del bordado es diferente al del resto de la camiseta y resaltan los bordes de la parte inferior.

Corazón, alma y vida

Como se aprecia, este escudo peruano está en la parte interior de la camiseta. Es el detalle más "especial" que tiene la nueva piel de la selección.

Dos tonalidades

Esta camiseta se caracteriza por sus dos tonalidades de rojos. La más oscura mantiene la tonalidad del bordado, mientras que la más clara es la que cubre toda la parte posterior, la manga y la franja.

Sin detalle alguno

Otra característica que resalta en esta camiseta es la simpleza en sus mangas. Con una tela bastante delgada, la manga de esta 'piel' no llama la atención. Bastante simple.

La Blanquirroja

Finalmente, la camiseta agrega este apelativo característico de la selección peruana.

Mira el video oficial de la nueva camiseta de la selección peruana