Conoce a Robson Tome, quién juega en Palmeiras y defiende a Bolivia sub-17

Robsen Tome de Araujo, a sus 16 años lleva la dorsal '10' de la selección Bolivia sub-17. De ascendia brasileña por su papá, el volante ya lleva jugando un año en Palmeiras, equipo que llegó tras jugar el sudamericano sub-15 y aún le queda dos años de contrato más para que pueda crecer su fútbol.

Robson Tome de Araujo, espera a EL BOCÓN con una sonrisa en el hotel de concentración para hablar sobre Perú, rival del miércoles 27 de marzo en el estadio de San Marcos.

Entrevista y fotos: Jean Pierre Maraví

"Perú es un rival fuerte, pues es la sensación que me dejó tras los dos últimos amistosos que tuvimos. Tenemos que prepararnos cada día más para competir en este Sudamericano", fueron las primeras palabras de Robson Tome de Araujo a EL BOCÓN.

Luego siguió elogiando a la selección peruana: "Perú es un equipo fuerte tanto en la agresividad y tiene un buen posicionamiento del balón. Nosotros somos mejores con los pies, tienen un buen equipo en el aspecto físico. Será un duelo muy complicado", aseveró.

Además, Robson Tome, volante de la selección Bolivia sub-17 nos cuenta un poco como vive su experiencia en Palmeiras: "Se dio después del sudamericano sub-15. El director de ese club me llamó y firmé por tres años. El campeonato principal inicia en abril y va hasta final de diciembre. En Brasil el juego es muy diferente a Bolivia, al comienzo me costó adaptarme. Otra diferencia fue el tema físico, ya que en Bolivia el jugador no es tan fuerte físicamente. Además, estando en Brasil me ayuda al crecimiento en mi juego y gambeta", aseguró.

Luego contó Robson Tome de Araujo, quien es su ídolo. "Desde chico siempre fue mi ídolo. Siempre me inspiré en él y hasta ahora estoy pendiente de su carrera. Sigue siendo mi jugador a seguir. Es un espectáculo verlo jugar y los goles que hace son extraordinarios ".

A su vez, Robson Tome de Araujo nos confesó cuál es su sueño en este Sudamericano sub-17: "Pienso como equipo hacer un gran campeonato y clasificar a un Mundial".

Finalmente, Robson Tome de Araujo nos describió su juego: "Soy un jugador que la toca bien, me gusta gambetear, tengo buena visión de juego y soy veloz. Manejo la zurda y me gusta la elaboración de jugadas", s