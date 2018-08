Conoce a lo otros nacionalizados que jugaron en la selección peruana

Ricardo Gareca dio la lista de convocados de la selección peruana de cara a los amistosos ante Holanda y Alemania del próximo mes de setiembre. Entre una de las sorpresas de los jugadores citados, es la presencia de Horacio Calcaterra, volante de Sporting Cristal que se nacionalizó peruano el 2017.

El llamado de Horacio Calcaterra no es el único antecedente de nacionalizados en la selección peruana. Antes estuvieron los argentinos Ramón Quiroga, Óscar Ibañez, Gustavo Tempone, el brasileño Julinho y el arquero uruguayo Julio César Balerio.

Un caso especial es del ex arquero de Universitario de Deportes, Humberto Horacio Ballesteros, quien se nacionalizó peruano, pero no pudo jugar las Eliminatorias para el Mundial Alemania 1974, debido a un veto del gobierno que no permitía a extranjeros vestir la blanquirroja.

Ronald Baroni también tuvo una situación particular. Es de padres argentinos, pero nació en el Perú. Jugo en Universitario y estuvo presente en el proceso eliminatorio para Estados Unidos 1994.

