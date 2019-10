Conoce la verdad tras la designación de Perú como sede del Mundial Sub 17 | FOTOS

La reciente designación de Perú como sede del Mundial Sub 17 para el año 2021 trajo consigo una serie de dudas e incertidumbre. ¿Cómo era posible que seamos anfitriones de un campeonato para el cual no se había postulado? Todo esto a partir de que era de conocimiento público -por la misma FPF- que la candidatura peruana era para la Copa del Mundo Sub 20. Lo cual se comprueba con un documento adjunto a la postulación, la carta del presidente Martín Vizcarra.

El panorama ya empieza a esclarecerse. En el último congreso FIFA realizado el último miércoles, evento donde entre otras cosas se tomó la decisión de quien sería el anfitrión del del próximo mundial Sub 20, se habría producido un hecho un tanto extraño. Tras elegir a Indonesia como sede para dicho mundial, quedaba pendiente la elección de que país tomaría la localía para la Copa del Mundo Sub 17.

Según informó El Comercio, en un principio dicha designación había quedado en el aire. La primera propuesta de la FIFA era buscar otorgar la sede a alguna federación interesada. Ante esta posibilidad, fue el presidente de Conmebol, Alejandro Domínguez, quien no dudo un segundo en que su confederación se quede con esa sede. De inmediato, tomó contacto con los directivos de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), quienes de inmediato dieron el visto bueno. El nombramiento era un hecho. Perú sería nuevamente anfitrión de un mundial Sub 17, a tan solo meses de perder la organización de la Copa del Mundo de la misma categoría de este año.

Incluso, fue el mismo Dominguez quien, a través de sus redes sociales, hizo el anunció de esta designación antes que la misma CONMEBOL.