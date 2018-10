Conoce la enorme cifra que gana Edwin Oviedo como presidente de la FPF

Un buen sueldo. El periodista uruguayo Antonio Pintos es un ex trabajador de Conmebol, pues el 'charrúa' estuvo en las oficinas del ente máximo del fútbol sudamericano y ahora ha revelado algunos datos que pudo conocer cuando trabajaba en dicho lugar.

Uno de los datos que reveló es el sueldo de cada presidente en las federaciones sudamericanas, incluida la remuneración del mandamás de la FPF, Edwin Oviedo. "Este nuevo presidente Alejandro Domínguez ha querido transparentar las cosas pero los papeles se tienen que mostrar siempre", declaró Pintos a radio Ovación.

Asimismo, el periodista contó y dio detalles de otro problemas del fútbol sudamericano y arremetió contra la Conmebol. "Acá hay que ser transparentes en todo sentido. Por lo pronto, a mí no me interesa cuánto gane un jugador o dirigente, pero yo me pregunto en dable que un presidente de una federación pueda ganar hasta 100 mil dólares, viendo actualmente cómo están los diversos clubes del continente", agregó en la entrevista.

Finalmente, Pintos reveló que Edwin Oviedo recibe 44 mil dólares de sueldo como presidente de la Federación Peruana de Fútbol. "Estoy seguro que debe tener otro cargo por Conmebol o Fifa que también es remunerado, porque eso ocurre con todos los presidente", terminó Pintos.

