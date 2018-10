Conoce a Doriva Bueno, nuevo técnico de la Selección Peruana de fútbol femenino

El fútbol femenino es una de las disciplinas que más atención ha ido ganando con el tiempo. Ya se implantó el sistema de Copa Perú Femenina que busca descentralizar el fútbol y brindar más oportunidades a nuevos equipos y ahora se ha dado un paso muy importante a nivel de selección, la FPF se presentó oficialmente al nuevo DT de la 'blanquirroja' que es el brasileño, Doriva Bueno.

El profesor Doriva habló en exclusiva con el 'EL BOCÓN' sobre sus expectativas en el país y su trayectoria a lo largo de estos años como técnico de equipos femeninos.

¿Cuándo llegó a Perú, profesor Doriva?

Llegué el fin de semana pasado, aún no he tratado con las chicas pero estamos trabajando internamente, para organizar, planear las convocatorias que por ejemplo la primera será el 22 de este mes.

¿Cómo se dio este acercamiento con los dirigentes de la FPF?

Acababa de llegar del Mundial de Francia, 'Chicao' (DT de la selección de fútbol playa) me dijo que en la FPF estaban buscando entrenador de la selección mayor femenina y me propuso, me mostraron los proyectos desde la base de esta disciplina y eso me llamó la atención. Movió dentro de mí un desafío de dejar a la selección brasileña en la que estuve por 4 años y comenzar este sueño de llevar a la selección de Perú a un Mundial.

¿Es consciente usted de cuánto han padecido las selecciones peruanas de fútbol femenino en el extranjero?

Es un gran desafío y para un gran desafío se necesita un gran trabajo. Nos vamos a enfrentar con selecciones de gran nivel internacional, jugadoras mayores y eso hará que las jugadoras peruanas se acostumbren a juegos difíciles porque yo pienso que eso es muy importante. La selección peruana tiene que jugar más, partiendo de eso ellas van a entender que es posible ganar a ese tipo de equipos.

Yo voy a hablar mucho con ellas, si tenemos consciencia de que estamos abajo entonces nos debemos preguntar ¿a dónde queremos llegar? ¿cómo vamos a hacer? para salir de abajo e ir adelante. Yo creo que es posible, quiero que ellas crean que pueden vencer todo.

¿Qué aspecto del fútbol o las jugadoras brasileñas deberíamos tomar en cuenta aquí?

La parte física es algo que debemos tomar como ejemplo de Brasil y otras partes del mundo. Si quieren alcanzar grandes logros, tienen que entrenar más, tienen que estar como una verdadera atleta. Yo entiendo toda la dificultad que existe, tanto financiera, estructural, a nivel de clubes, a nivel social. Si hacemos las mismas cosas, los resultados serán los mismos.

¿Es el biotipo, las características físicas de la futbolista algo muy importante para usted?

He estado mirando los torneos de desarrollo y he visto que aquí tienen jugadoras que no parecen peruanas, parecen europeas, son altas, rápidas, por ejemplo JC Sport Girls, La Cantera, tienen jugadoras de ese perfil. Tenemos que identificar problemas por ejemplo de sobrepeso o problemas físicos que las limitan, para ayudar a que tengan una mejor condición física y así conseguir mejores resultados.

¿Le gustaría tomar como referencia el trabajo que hizo el profesor Ricardo Gareca con la selección masculina? Llevar a un equipo a un Mundial luego de 36 años no ha sido fácil...

Yo respeto mucho al profesor Ricardo Gareca, la trayectoria que tiene como futbolista, por ser una gran persona y por cambiar la mentalidad de los jugadores. Le mostró a ellos que era posible lograr una clasificación a una Copa Mundial y así lo hicieron. Yo creo que aún estamos 'gateando' en eso pero es un deseo que si se nos da la oportunidad de competir para una clasificación, nosotros nos vamos a esforzar mucho por eso. Es un ejemplo lo de Gareca, porque las mujeres se dan cuenta de que si los varones pudieron entonces ellas también.

¿Su familia lo acompañará durante este proceso en Perú o se quedará en Brasil?

Mi familia está en Brasil todavía pero creo que a final de año mi esposa y mi hijo vendrán acá. Es muy importante que la familia esté presente porque es bueno involucrar el concepto de familia en el fútbol femenino.

Profesor, ¿podría repetir las hazañas conseguidas con la selección sub 20 de Brasil que usted dirigió 4 años?

Yo fui campeón sudamericano 2015 en Brasil, fui campeón sudamericano en Ecuador 2018 y me fui a 3 Copas Mundiales: Canadá 2014, Paúa Nueva Guinea 2016 y Francia 2018. Ahora estoy listo para ganar con Perú.

¿Puede una futbolista peruana llegar a ser una 'Marta' algún día?

Yo miré un partido en la Videna y me emocionó mucho una jugadora Yo pienso que siempre hay, tenemos que darle oportunidad a esa futbolista pero ella tiene que creer que puede ser una Marta, una Formiga, jugadoras brasileñas de gran nivel.

