Conoce al primo de André Carrillo que formó parte de los sparring en el Mundial

Michel Rasmussen Grados fue uno de los 16 jugadores de la sub 20 que la Federación Peruana decidió llevar a Rusia como sparrings de la Selección Peruana en el Mundial de Rusia 2018.

La idea fue que estos chicos vean como es vivir un Mundial y que ayuden a Ricardo Gareca en los entrenamientos.

Entrevista: Jean Pierre Maraví

¿Pero quién es Michel Rasmussen? Él nació en Lima y se crió en el distrito de Villa El Salvador, un barrio que vio crecer a Jefferson Farfán un referente de la selección peruana. Es primo de André Carrillo, jugador que para muchos fue el mejor de esta Copa del Mundo. Hecho que nos cuenta que recién se enteró en plena concentración de la bicolor y su tio es Flavio Gómez (jugador de Sporting Cristal). Vaya que viene de una familia de buen pie y velocidad.

Tiene descendencia danesa, según nos cuenta ya que su bisabuelo fue dané y es hijo único. Actualmente tiene 18 años. Su primer equipo fue a los 6 años jugó en el club Boca Juniors de Villa el Salvador. Luego a los 12 años pasa a las inferiores del equipo Esther Grande de Bentin donde jugó hasta los 18 años.

El año pasado llega al Melgar de Arequipa. Ahora, el destino le dio la oportunidad de tener esta bonita experiencia al lado de la Selección Peruana absoluta y su país en Mundial después de 36 años de ausencia.

El Bocón conversó con él en exclusiva y acá nos cuenta un poco toda esta experiencia que acumuló en Rusia acompañando a la selección peruana.

Cuéntame, ¿cómo ha sido tu experiencia en este Mundial como sparring de la selección peruana?

La verdad que una experiencia única poder compartir y convivir con la selección mayor es especial creo yo. Aprendes cada día algo de ellos desde que amanece hasta que se van a descansar. Considero que esas cosas son muy importantes para ponerlo de ejemplo y poder formar una carrera para los que recién estamos comenzando. Además, ver cada partido del Mundial enseña mucho aún jugador joven, ya que ves a jugadores europeos como tienen su ritmo para controlar el juego. Todas esas cosas me benefician para seguir creciendo futbolisticamente.

¿Cuánto crees que te ayudará en tu carrera como futbolista profesional?

Yo creo que muchísimo por el motivo que estas con toda la confianza, ganas. atrevimiento y la disciplina que uno siempre tiene que llevar. Sabes que somos muchísimos jugadores en el Perú y ser unos de los 16 elegidos no es algo fácil. Se debe al trabajo, la perseverancia y la lucha que uno pone para conseguir lo que quiere en su carrera. Me aportará mucho para crecer como persona y futbolista.

¿Cómo se llevan con la selección de mayores?

Todos nos llevamos bien en el grupo. Es muy buena la relación con los jugadores de la selección absoluta..Son muy humildes,ya que siempre quieren lo mejor para nosotros apoyándonos dentro y fuera del campo, Nos dan confianza en todo lo que hacemos.

¿El profesor Gareca habla con ustedes?

No mucho, pero las veces que nos habló ha sido para felicitarnos por cada entrenamiento o partido que damos por nuestro país.

¿Cómo es el trabajo de Marcelo Márquez, psicólogo de la selección peruana?

Siempre nos da charlas grupales y personales para tener nuestros conceptos firmes y todas las cosas claras que uno quiere conseguir como futbolista. Marcelo es una persona que siempre busca el bien de cada uno de nosotros.

¿Cómo es el grupo de la sub 20?

El grupo es muy bueno, sano, unido una familia que siempre da lo mejor por mejorar día a día.

¿Te sorprendió la afluencia de personas en los estadios donde Perú disputó sus partidos en el Mundial de Rusia 2018?

La verdad que uno se queda sorprendido de ver tantos hinchas en cada partido acá en Rusia. Es algo especial que tiene el país. Fanáticos que dejan todo en cada partido. Estando en las buenas y malas. Como se dice una hinchada a muerte siempre.

¿Sienten presión por todo lo que ha conseguido la selección peruana en estos tres años? ¿Les toca disputar el Sudamericano Sub 20?

Considero que siempre uno tiene que estar preparado para todo porque es fútbol. Siempre tenemos que dar todo en cada partido que nos toque representar al Perú.

¿Cómo así te enteraste qué André Carrillo era tu primo?

En una cena antes del partido frente Australia me golpeo la espalda y me dijo lo siguiente. "Sabes que somos primo y quede sorprendido".

¿Qué antes no sabías de ese parentesco?

La verdad que no. Él me dijo que su papá que su papa le había comentado que yo estaba con ellos y era parte de la sub 20. Somos familia por abuela materna.

Coincidentemente juegas en su posición, ¿cómo describes tu juego?

Atrevido y intenso es mi juego. Soy un jugador que siempre va para el frente.

¿Aprovecharás el laso familiar con André Carrillo para qué te de consejos?

Me servirá muchísimo. Ahora que se del vinculo escuchar todo lo que me dice me ayudará en mi crecimiento como futbolista.

Finalmente, ¿imagino que fue duro ver a los muchachos salir eliminados de esa manera tan temprana de esta Copa del Mundo?

Sí, pero salieron con la frente el alto por toda la entrega que dieron. Considero que merecimos pasar a Octavos.