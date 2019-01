Conmebol investigará a la FPF por tráfico de entradas

Agustín Lozano, presidente de la FPF, negó estar involucrado en un tráfico de reventa de entradas, aunque reconoció que la Conmebol está investigando a toda la Federación Peruana de Fútbol.

Conmebol investiga la FPF

'Las entradas que recibió en la eliminatoria anterior era variable, lo repartía a dirigentes, a ligas. Nunca he estado metido en ese tipo de tráfico de entradas. Cuando publicaron la lista con mi nombre en la Federación, yo puse la relación de compradores en mis redes sociales. La Comisión de Ética me ha confirmado que existe una investigación de Conmebol. Que se ahonde la investigación y que lleguen todos los castigos. La investigación no es solo a una persona, sino a toda la Federación', declaró a ‘El Comercio’.

Sobre el uso de la Videna para su familia, aclaró: 'Soy presidente de la Liga Departamental de Lambayeque y para estar aquí en Videna dejé mi colegio, mis empresas, etc. Nadie tiene idea de lo que gano mensual, y me despojé de todo para trabajar en la Federación. Triste sería que yo, con todo derecho, me fuera a hospedar a un hotel cinco estrellas y que la Federación esté obligada de pagarme ese hospedaje, a darme comodidades. Pero si mi esposa e hijos vienen a visitarme están acá conmigo y tomo una habitación de la Videna, es cierto. ¿Entonces, que la próxima Federación me pague mejor un hotel en uno de los mejores lugares de Lima?'.

Sobre el forado de 5 millones de dólares tras el Mundial, Lozano dijo: 'No se puede analizar de manera tan superficial esos temas financieros. De todas nuestras actividades programadas para el 2019, nosotros la podemos garantizar'.