Congreso de la República teme que no se discuta 'Ley Oviedo'

Marisa Glave, parlamentaria de la bancada Nuevo Perú, denunció el intento de blindar al presidente de la FPF, Edwin Oviedo y que el Congreso de la República no debata este jueves la derogatoria de la Ley de Fortalecimiento de la FPF, postergada desde hace más de dos semanas.

"Mi impresión es que el presidente del Congreso no quiere que se discuta. Nosotros hemos logrado dos cosas: una fue la exoneración de trámite de comisión de mi proyecto, como ustedes saben, que deroga la última disposición complementaria que permite la ampliación del periodo del señor Edwin Oviedo (hasta el 2020). Y ahora hay que recordar, que el fiscal que ve el caso 'Wachiturros de Tumán' sigue insistiendo con la investigación y ahora la han ampliado con 'Los Cuellos Blancos del Puerto', para que tengamos en contexto el prontuario de investigaciones penales que tiene este señor", dijo la parlamentaria.

"Y parte de eso la señora Milagros Salazar, presidenta de la Comisión de Educación del Congreso, hizo una sesión y se logró aprobar por amplia mayoría, salvo por un voto, una propuesta que recogía la derogatoria de la última disposición complementaria que era lo que propongo y además modificaba tres artículos de la ley y derogaba un artículo más, porque recordemos que 8 o 9 congresistas presentaron proyectos", señaló a Superdeporte.

"Entonces el señor (Daniel) Salaverry por 'angas o por mangas' debería tocar el tema en el pleno...con lo cual la única razón por el que el tema no se ve, es por decisión de la mesa directiva del señor Salaverry. Yo hasta censura a este señor he presentado, pero el fujimorismo lo blinda y realmente es bien difícil hacer algo sin que la opinión pública avance en la misma línea también. Hay algunos sectores que han caído en el chantaje y en el miedo del señor Oviedo, que por está decisión nos van a retirar de la FIFA y por eso todo el mundo tiene miedo otra vez que la selección sea excluída", señaló Marisa Glave.

"No tendría que haber ningún problema en la adaptación de los Estatutos (al reglamento FIFA),por decir que el señor Oviedo no tiene porqué quedarse, pero además que la ley nacional rija. No puede ser que se pretenda que ahora la FPF sea como una especie de embajada, casi como la Embajada de Suecia, no pues", reclamó.

"Yo sí creo que cuando la ciudadanía logra tener una posición unánime sobre ciertos temas, logramos que la minoría sea escuchada en el congreso. Mira el caso del señor Hinostroza que fue salvado por el fujimorismo en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, quisieron evitar que el señor fuera procesado por ser parte de una organización criminal, pero tal fue el nivel de escándalo... que hicieron los medios de comunicación, estudiantes, organizaciones de la sociedad civil que no le quedó de otra al fujimorismo que al día siguiente tratar de revertir la barbaridad que habían hecho. En el caso de la ley Oviedo, si tenemos un problema, porque la opinión pública esta dividida y hay un sector grande que si cree que tendríamos un problema con la FIFA y tiene miedo", concluyó.