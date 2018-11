Congreso de la República responde a FIFA por 'Ley Oviedo'

La congresista de la República, Marisa Glave afirmó que derogar la Ley de Fortalecimiento de la FPF no es una intromisión política, por lo que la FIFA no debería suspender a la FPF. “El derogar esta disposición no es una intromisión, es al revés. Es permitir a la Asamblea de Bases que decidan ellos cuál es el plazo (del mandato de Edwin Oviedo), si quieren ampliarlo o no quieren ampliarlo”, afirmó en Fox Sport Radio Perú.

“Entiendo además que el 1 de octubre ya se había tomado la decisión (en la Asamblea de Bases de la FPF) de ni siquiera aceptar ese plazo tan amplio (que fijaba la derogada ley para que Edwin Oviedo permanezca en el cargo hasta el 2020), sino darle uno hasta el 2019 (iniciando el proceso de elecciones en las Ligas Departamentales y para diciembre de ese año la elección de la Junta directiva de la FPF)”.

Marisa Glave agregó que “la norma presentada por la Comisión de Educación plantea dos modificaciones más: una que es el artículo 5 que habla de la relación entre la FPF y el IPD, que era absolutamente genérico y no tiene que estar en ese norma, por lo que yo no veo ningún problema para que la FIFA genere ningún tipo de reacción y luego viene la modificación del artículo 2, que es incorporar algo que está en la Constitución y que es: ninguna persona natural o jurídica puede estar fuera de la regulación nacional, añadiendo una línea que dice: ‘Estar dentro del marco de las leyes nacionales’”.

Finalmente, la parlamentaria dijo que “la intromisión de la política en el funcionamiento de la FPF estuvo en el inicio de la Ley. Esa ley se dio supuestamente para el Fortalecimiento de la FPF e incluía una disposición complementaria que tenía nombre propio, era para mantener al señor Oviedo dos años más. Esa no debió ser nunca una decisión del Parlamento, esa eventualmente debió ser una decisión de las bases”.

“Uno de los argumentos que hay es que el señor Oviedo no había podido adaptar los estatutos de la FPF a los de FIFA. Primero, esa es una irresponsabilidad del señor Oviedo, que no tiene nada que ver con la decisión política, ni mucho menos. Y, si necesitaba más tiempo, se lo tenía que haber pedido a sus bases, no se lo tenía que pedir a un grupo de parlamentarios o a unos amiguitos como el señor (el suspendido ex juez supremo) César Hinostroza Pariachi, que uno debe saber qué tipo de favores le habrá dado, que todos hemos visto en este escándalo de corrupción".