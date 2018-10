Congreso de la República debate derogatoria de 'Ley Oviedo'

El Pleno del Congreso de la República debatirá este jueves la derogatoria de la Ley de Fortalecimiento de la FPF, pese a las advertencias de los emisarios especiales de la FIFA y Conmebol de suspender de toda actividad nacional e internacional al fútbol peruano, pero luego que el Ministerio Público rechazó la acción de amparo de Edwin Oviedo para excluirlo de la investigación de la banda 'Los Wachiturros de Tumán' y que su exasesor, el empresario Antonio Camayo, declaró en contra del titular de la FPF y entregó pruebas sobre su relación con el suspendido juez César Hinostroza y pagó hechos para costear su estadía en el Mundial Rusia 2018.

Cabe recordar que Monserrat Jiménez, Secretaria adjunta y directora jurídica de la Conmebol advirtió del castigo FIFA. "Por lo que vi creo que la derogación de la ley es inminente y, por lo tanto, la suspensión de la federación, también. Es un panorama oscuro para el fútbol peruano. Quiero dejar en claro que ni la FIFA ni la Conmebol quieren pasar por encima de la soberanía de ningún poder del Estado", dijo a El Comercio. "Con ellos los clubes no podrán participar en la Libertadores y Sudamericana. Además queda suspendida la final de la Copa Sudamericana, Mundial Sub 17 y el Sudamericano Sub 17. La suspensión entra en efecto de manera inmediata. Podríamos establecer tiempos hasta que la nueva ley sea promulgada", agregó la dirigente de la Conmebol.

Los proyectos de ley 3175,3193,3217,3405,3406 y 3441 proponen modificar el artículo 2 y derogar el artículo 5 y la disposición complementaria final única de la Ley 30727, Ley de Fortalecimiento de la FPF. Con ello la FPF pasa nuevamente a manos del control del IPD y no de manera independiente solo a los estatutos, reglamentos y decisiones de la FIFA y de la Conmebol.

Mientras que además pone fin a mandato de Edwin Oviedo hasta el 2018 como rezaba la norma anterior y no como dice la actual 'Ley Oviedo' que extiende su mandato al 2020 con el pretexto de adecuar sus estatutos y preparar las elecciones. Incluso desechando el anunció de la FPF de realizarla en diciembre de 2019.