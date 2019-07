Con Paolo Guerrero | EN VIVO ONLINE | Internacional recibe a Nacional de Uruguay por la Copa Libertadores

El gol de Paolo Guerrero en los minutos finales del juego contra Nacional de Uruguay en Parque Central, puso a Inter de Porto Alegre a puertas de los cuartos de final, de cara al juego de vuelta por los octavos de la Copa Libertadores. Basta un empare para que el ‘colorado’ confirme su pase esta tarde (5:15 pm hora peruana) en el Beira Rio.

Tras ser reservado en el pasado triunfo 1-0 frente al Ceará, el ‘Depredador’ regresa al once titular para extender su racha copera perfecta. que ya lleva tres goles en tres encuentros en este torneo.

Las publicaciones en redes del ‘colorado’ han mostrado a Paolo Guerrero entrenando en perfecto estado y con ganas de aumentar su cuota goleadora en esta llave, donde marcó el único tanto en el duelo de ida.

Goleador de raza

“Mi trabajo es seguir haciendo goles y me pone contento poder convertirlos, ayudar a que el equipo gane. Debemos definir la clasificación en casa, sabiendo que faltan 90 minutos y jugar como si fuera una final”, manifestó Paolo Guerrero.

“Cuantos más partidos juegue para mí mucho mejor, me siento bien. Me preparo para estar listo a las decisiones del comando técnico y no sé cuantos años más me toque jugar, pero mientras me encuentre física mente bien lo haré”.

El posible once del ‘colorado’ que enviará Oldair Hellmann será con: Marcelo Lomba; Bruno/Zeca, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta y Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Patrick y D’Alessandro; Nico López y Paolo Guerrero.

Para avanzar, Inter tiene la ventaja de poder empatar el juego y el respaldo de sus fanáticos que deben abarrotar el Beira Rio. Todos los ingresos destinados para el choque contra los uruguayos fueron adquiridos por los ‘colorados’. La expectativa es de 47 mil aficionados que pueden batir un nuevo récord de público. El último registro en el estadio de Inter fue en el duelo contra River Plate, también por la Libertadores. En esa ocasión, 47.012 hinchas estuvieron presentes.