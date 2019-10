Con André Carrillo | Al Hilal vs. Al Sadd EN VIVO ONLINE por la semis de la Champions League Asiática

André Carrillo es nuestro peruano de bandera. De los que uno tiene que sentirse orgulloso porque lleva los colores del Perú con orgullo por tierras lejanas. Hoy, la ‘Culebra’ sacará cara por nuestro país en la Champions League de Asia. La cita es en Qatar, el país que recibirá a la Copa del Mundo 2022, contra el Al Sadd por la ida de las semifinales del torneo continental.

Desde las 10:30 a.m. el Al Hilal saltará al gramado del Jassim Bin Hamad Stadium intentando conseguir un buen resultado en la primera semifinal ante el Al Sadd, club que es dirigido desde hace unos meses por el español Xavi, figura del mítico FC Barcelona de Pep Guardiola.

André Carrillo fue reservado junto a otros titulares del Al Hilal en el duelo correspondiente ala fecha 5 de la Liga de Arabia Saudí. El cuadro del extremo derecho peruano venció por 2-1 al Al Taawon y continúa como líder del certamen sumando 13 unidades tras 4 victorias y 1 empate.

El camino de la 'Culebra'

El equipo Al Hilal lideró del Grupo C de la Champions League asiática 2019 con 13 puntos, pero André Carrillo no jugó esta fase por no estar inscrito por su club.

La ‘Culebra’ recién comenzó a jugar a partir de los octavos de final en la llave contra el Al Ahli, equipo al que eliminaron con un marcador global de 4-3.

En cuartos de final contra el Al Ittihad Carrillo fue más importante ya que llegó a marcar y su equipo avanzó a las semifinales ganando de local por 3-1.

Carrillo y su equipo esperan clasificar al Mundial de Clubes 2019, donde esperan Real Madrid y el Monterrey.