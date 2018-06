¿Cómo va la recuperación del sueco John Guidetti?: médico nos responde

Este sábado 09 de junio, Perú sostendrá su último amistoso frente a Suecia con miras a su debut a la Copa del Mundo frente a Dinamarca.

Uno de sus principales cartas de gol en Suecia es John Guidetti, quien el pasado jueves se lesionó. Ante esto El Bocón conversó con el área médica de Deportivo Alavés, su actual equipo para ver como la recuperación de su jugador.

"La resonancia magnética de John Guidetti reveló principalmente hinchazón en los tejidos blandos, pero no daño óseo ni cartilaginoso, ni problemas en el ligamento o tendones rotos. Solo un edema", fueron las primeras palabras del médico a El Bocón.

Finalmente, agregó el galeno: "Continuamos el tratamiento con compresión y aumentando el rango de movimiento. Hoy lo pusimos en una bicicleta. Ya ha mejorado muchísimo. No te puedo asegurar si jugará ante Perú, lo que me han informado es que lo van a esperar hasta el último y según eso decidirán, pero lo que te afirmo es que no lo van a arriesgar".