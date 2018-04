Comentarista sugiere juntar a Cueva con Guerrero en Flamengo

El programa de Youtube 'Resenha Ao Vivo' es uno de los preferidos para los hinchas del Flamengo, en el la mayoría de torcedores del 'mengao' opinan sobre el presente y futuro del equipo donde milita Paolo Guerrero y Miguel Trauco, jugadores de la selección peruana que estarán presentes en Rusia 2018.

Quieren a 'Cuevinha'

En esta ocasión el comentarista Rodrigo Ferreira aseguró que el Flamengo le sacaría mucho provecho a la muy probable venta de Everton Cardoso al Sao Paulo (equipo paulista pagará alrededor de 5 millones de dólares por él), si negocian que en la transacción se logre el intercambio de Christian Cueva para juntarlo con Paolo Guerrero.

'Flamengo tiene a dos peruanos: Guerrero y Trauco. Tiene un peruano en Sao Pauloo que no juega, que es Christian Cueva. En lugar de 5 millones, ¿no sería mejor proponer un intercambio? Cueva no es simplemente un corredor, es un jugador diferente, aunque no esté viviendo una buena fase. El jugador puede convertirse en otro club. Me alegraría con la contratación del Cueva. Cueva por Everton Cardoso, yo haría negocio', aseguró el comentarista del programa.