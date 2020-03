Nolberto Solano, asistente de Ricardo Gareca en la selección peruana y técnico de la Sub 20 hasta hace unos meses, fue detenido en la comisaría de La Molina por no respetar la cuarentena obligatoria que rige desde las 8 de la noche para evitar la propagación del coronavirus. Solano se encontraba en una aparente fiesta con música a alto volumen, lo que hizo que los vecinos llamen a la policía.

Tras lo ocurrido, el periodista Coki Gonzales comentó en su cuenta de Twitter: “El póster se cayó. Mal Ñol, muy mal, no solo no cumpliste la ley (que es muy grave) decepcionaste a muchos. Lo lógico es que la FPF oficialice tu salida. Una pena, pero es lo que tiene que pasar”.

Pero lamentablemente el póster se cayó. Mal Ñol, muy mal, no solo no cumpliste la ley (que es muy grave) decepcionaste a muchos. Lo lógico es que la FPF oficialice tu salida.

Una pena, pero es lo que tiene que pasar. — Coki Gonzales - Oficial (@CokigonzalesO) March 27, 2020

Otro de los que estuvo en la reunión fue Pablo Zegarra, exjugador de la selección peruana y extécnico de Sporting Cristal. A la salida de Nolberto Solano de la comisaría, fue entrevistado por RPP e indicó: “Lo que he hecho, no está bien, pero no me vengan a hacer ver como todo lo malo del país. Solo porque una señora chismosea. (...) Estoy en una casa que no es mi casa. Lo veo hacer a un montón de gente vecina al lado”.