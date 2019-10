Club de Iván Bulos aprovecha el blooper del año: celebraron un gol que no fue y les encajaron un gol de contra [VIDEO]

Un insólito momento se vivió durante el segundo tiempo del partido entre Hajduk Split vs. Slaven Koprivinica. Durante el minuto 73’, cuando el equipo visitante buscaba a toda costa el empate. Un error garrafal del arquero del Hadjuk le permitió a un jugador del Slaven sacar un disparo desde casi la media cancha. El balón pegó en el palo y de inmediato fue despejado por un defensor del equipo de Iván Bulos. Tras dicho remate, el arquero terminó dentro del arco, confundido entre las mallas de la red. Este hecho confundió a los jugadores del equipo contrario quienes de inmediato empezaron a celebrar.

Sin embargo, el balón seguía en juego. El despeje del defensor del Hadjuk terminó en los pies de un atacante, quien ante la sorpresa de ver a los rivales festejando la supuesta anotación, tomó la pelota y avanzó directo al arco rival que se encontraba totalmente desprotegido. El arquero estaba celebrando junto a sus compañeros y comando técnico a un costado del campo de juego.

Finalmente, Josip Juranovic terminó haciendo uno de los goles más fáciles en su carrera ante la desesperada carrera del arquero Antonio Jezina, quien solo atinó a levantar los brazos buscando una explicación a lo sucedido. Fue el 2-0 para el puntero de la Liga de Croacia, quien por ahora es líder en solitario.

Iván Bulos, no fue convocado para este partido. El delantero de la selección peruana aún no se encuentra a 100% en su estado físico según lo comento su mismo entrenador el viernes en conferencia de prensa. Por ahora aún no ha podido debutar en el Hadjuk Split.