Claudio Techera: "Me parece que Andy Polar no es un jugador de selección"

El técnico uruguayo Claudio Techera habló acerca de la lista preliminar de la selección peruana, que presentó Ricardo Gareca para la Copa América 2019.

"Me parece que no han faltado jugadores. Seguramente la evaluación que hizo Gareca fue puesto por puesto y fijándose en los 23 que tiene en su cabeza, siguiendo el reglamento de la Conmebol", dijo Claudio Techera en una entrevista con el diario Expreso.

Claudio Techera aseguró que Claudio Pizarro merecía estar en la lista y hasta en el Mundial de Rusia 2018.

"Claudio debía estar siempre. Para mí Pizarro debió estar en el Mundial pasado y lo he dicho públicamente. Mientras esté en actividad física debe estar en la Selección Peruana", comentó.

Finalmente, el técnico uruguayo dio su opinión sobre la ausencia de Andy Polar en la selección peruana. El joven futbolista está siendo la figura de Binacional en el Torneo Apertura.

"A mí me parece que no es un jugador de selección. A mi gusto. Me parece que hay jugadores del mismo nivel que están en la lista y en la confianza de Gareca, eso se superpone a los puestos que tiene", aseguró.

