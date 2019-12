Cuando Claudio Pizarro ya tenía un nombre ganado en Alemania, la figura de Paolo Guerrero empezaba a surgir en el primer equipo de Bayern Munich. Ambos delanteros, incluso, formaron una dupla en el fútbol teutón y luego en la selección peruana.

La relación entre los dos jugadores nacionales, por ese entonces, era muy cercana. Incluso, el ‘14’, asentado en el ‘Viejo Continente’, reconoció que apoyó al ‘Depredador’. No obstante, la distancia y otros detalles han cambiado la relación entre ambos, pero sin perder el respeto.

“Con Paolo (Guerrero) tengo una buena relación, digamos. Es simplemente que —después de todo lo que sucedió cuando él tuvo el problema que tuvo— su mamá salió a decir algunas cosas que obviamente no eran ciertas”, explicó Pizarro en una entrevista a Lalocomotora.pe

“Posteriormente pidió disculpas, pero me sorprendió mucho que Paolo no tuviera la delicadeza de darme una llamada o decirme algo al respecto. Porque él me conoce de muchos años”, añadió el ‘Bombardero de los Andes’.

“Él ha estado en mi casa acá. Yo lo he ayudado con muchas cosas. Siempre le tuve una estima muy grande. Después de eso, no hemos tenido la misma relación o no ha habido ese contacto que había antes…”, concluyó Pizarro.