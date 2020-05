Antes de llegar a Alianza Lima el año 1998, Claudio Pizarro destacó en Deportivo Pesquero la temporada 1997, apareciendo como un delantero a tomar en cuenta en el fútbol peruano. Pese a que vistió la camiseta íntima, pudo jugar por Universitario o Sporting Cristal.

“Hubo posibilidades de la 'U', Cristal y Alianza, pero al final solo estuve hablando con los dos últimos y decidí por la blanquiazul, el corazón valió mucho más”, mencionó Claudio Pizarro en entrevista a Fútbol en América.

Ya en Alianza Lima el año 1998, Claudio Pizarro fue dirigido por el técnico colombiano Jorge Luis Pinto, que un año antes logró el título con los blanquiazules, con un método de trabajo que tenía como carta principal la disciplina. Era conocida las visitas del técnico y sus asistentes a las casas de los futbolistas para saber si estaban descansando.

Claudio Pizarro no fue la excepción: “A las 11 de la noche apareció en mi casa el preparador físico de Jorge Luis. Pasaba a controlar, una vez no más me buscó en la noche, pero creo que a los otros jugadores los buscaba más seguido”, contó.