Claudio Pizarro sobre posible convocatoria: "No tendría sentido que me llamen"

Claudio Pizarro está tranquilo en el Werder Bremen. El delantero estaría jugando su última temporada como futbolista profesional, pero aún le duele no haber jugado el Mundial de Rusia 2018 con la selección peruana.

El delantero respondió sobre una posible convocatoria a la selección peruana, pero fue contundente con su respuesta. "Si no me llevaron al Mundial, no tendría sentido que me convoquen ahora", dijo Claudio Pizarro en una entrevista a NexSport.

"No creo que me llamen, no tendría sentido. Si (Ricardo Gareca) no me llevó al Mundial para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido", agregó.

Claudio Pizarro reveló que sigue a la selección peruana. "Claro que los veo. Pienso que quedó la sensación que ante Holanda se hizo un buen partido y, si bien no se ganó, sirve como preparación para lo que se viene que es lo más importante", señaló.

Finalmente, el delantero aseguró que ya no seguiría jugando una temporada más. "Es difícil que siga jugando por decisión personal, pero esto del fútbol es muy dinámico, vamos a ver qué pasa".

