Ha pasado más de una semana desde que Claudio Pizarro ha pasado al retiro y el exdelantero peruano confesó que no será entrenador luego de haber concluido su carrera siendo una leyenda en Bayern Múnich y Werder Bremen, dos de los clubes en donde brilló en la Bundesliga.

“Voy a seguir ligado al fútbol de todas maneras. No lo voy a dejar. Voy a pensar de qué forma. Hay posibilidades para analizar, pero ahora estoy de vacaciones”, indicó Claudio Pizarro en GolPeru. Además, indicó que “No me gustaría estar en un comando técnico, y si estoy, sería como entrenador, pero no voy a serlo. Si soy entrenador, sería más intenso que Pep y prefiero dejarlo”, agregó el exdelantero.

Sobre su retiro, Pizarro señaló que “La mejor manera de dejar el fútbol es todavía haciendo las cosas bien. Este año no jugué mucho y tuve alguna lesión, y dije que ya es suficiente. Por eso decidí dejarlo”.

De otro lado, habló sobre su etapa en la Selección Peruana y lo que significó no haber jugado el Mundial de Rusia 2018.

“Fue duro el no jugar una Copa del Mundo. Obvio. Pero para mí lo más importante es que la Selección Peruana haya podido clasificar al Mundial y que la gente con la que yo estuve y trabajé apreció mi trabajo”, añadió.

“Uno de los momentos claves para mí fue el partido con Chile, donde Farfán hace el gol en el último minuto. Si perdíamos o empatábamos, las oportunidades del Mundial se iban”, comentó el ‘Bombardero’ sobre su etapa en la Bicolor.

