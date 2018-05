Claudio Pizarro no debe ir a Rusia 2018 con la selección peruana [OPINIÓN]

Claudio Pizarro es el futbolista peruano más exitoso en el extranjero. Ha ganado 6 veces la Bundesliga, 1 Champions League, 1 Supercopa de Europa, 1 Mundial de Clubes, en otros títulos o distinciones con los que algunos futbolistas solo sueñan; pero no debe ir a Rusia 2018 con la selección peruana.

Escribe Rogger Fernández

Y decir esto no es faltar el respeto a quien es considerado un ídolo por muchos. Querido en Alemania y cuestionado en Perú, Claudio Pizarro ha hecho que su nombre sea referente en el fútbol 'teutón', cuna de los actuales campeones del mundo y defensores del trono en Rusia 2018. Pero esto de poco sirve si lo llevamos al terreno de la selección peruana.

Nadie discute la trascendencia del 'Bombardero' en el extranjero ni los galones que le ha otorgado su experiencia en el fútbol de élite (pasó por el Werder Bremen, Bayern Munich y Chelsea); sin embargo, siempre le recordarán que nunca pudo obtener el mismo éxito con la selección peruana. Esa será la mancha en la carrera de un Claudio Pizarro que juega los descuentos de su exitosa trayectoria.

Jugó 5 eliminatorias y marcó 6 goles con la selección peruana. Apenas disputó 4 partidos bajo el mando de Ricardo Gareca y el aporte a la campaña que nos llevó nuevamente a un Mundial después de 36 años fue escaso, sin desmerecimientos, nulo.

Ya no es el líder (¿acaso lo fue?) ni el goleador de antes, pero eso no lo hace menos que nadie. Ya no es el referente que la selección peruana necesita ni la voz de los jugadores hacia el comando técnico. Repito, decir esto no es faltar el respeto como conocidos colegas afirman. Solo es Claudio Pizarro, el exitoso delantero peruano que hoy juega en el Colonia y sueña con ganarse una convocatoria que le es esquiva.

Es cierto, Ricardo Gareca no lo pierde de vista; pero no lo convoca. Y el 'Tigre' hace bien. "Un jugador de 38 años no es lo mismo que uno de 22, la exigencia es diferente", dijo el DT y concuerdo con eso. El tiempo de Claudio Pizarro ya pasó y lo digo con firmeza aun cuando en la Videna no tomen una posición al respecto. Llevarlo a Rusia 2018 es retroceder; es premiar a alguien que hizo nada por clasificar; es insultar con descaro a quienes sí se fajaron para volver al Mundial 36 años después. ¿Tiene jerarquía? Con jerarquía no se compite en un Mundial.

Y cierro con esto: retirarse del fútbol jugando un Mundial con la selección peruana es el máximo deseo de Claudio Pizarro y eso puede suceder. No sabemos el futuro. Pero nada borrará esa imagen que el propio 'Bombardero' dejó en su paso por la bicolor.