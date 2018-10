Claudio Pizarro destacó a los 4 mejores técnicos de su carrera

Claudio Pizarro ha tenido a una gran cantidad de técnico a lo largo de su carrera y con quienes ha tenido gran éxito. El 'Bombardero' ha cumplido 40 años, siendo uno de los máximos ídolos en la historia de Bayern Munich y Werder Bremen, por lo que era inevitable no recordar a los mejores técnicos que lo han dirigido.

"¿De qué entrenador has aprendido más?, le preguntaron en una entrevista: “Allí sí no te puedo dar… esté, he tenido muy buenos entrenadores. Pep (Guardiola), José Mourinho, Jupp Heynckes, Thomas Schaaf. Es muy difícil para mí”, respondió Pizarro.

Cabe recordar que con Pep Guardiola consiguió un nuevo campeonato en la Bundesliga, a los tantos que tiene en su carrera. Con Jupp Heynckes obtuvo su primer campeonato en la Champions League y con José Mourinho estuvo durante su etapa en el Chelsea, aunque no llegó a tener mayor protagonismo.

