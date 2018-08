Claudio Pizarro confirma que no volverá a la selección peruana

Claudio Pizarro, cerca de llegar a los 40 años, sigue vigente en la Bundesliga y esta temporada jugará en el Werder Bremen, club que lo vio nacer en el fútbol europeo.

El delantero respondió una serio de preguntas de los fanáticos a través de Twitter y afirmó que no volverá a la selección peruana.

"Jugué en la Sub-17, Sub-20, Sub-23 y la selección peruana mayor por más de 20 años, siendo ejemplo y enseñándole a los jóvenes lo que es profesionalismo para alcanzar los objetivos", dijo Claudio Pizarro.

"El no ir al Mundial fue lo mas difícil que me ha tocado vivir. No creo que vuelva a la selección peruana", agregó.