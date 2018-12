Clasificó al Mundial con Perú, se quedó sin club y partiría al extranjero

Adrián Zela en algún momento perteneció a la selección peruana y estuvo en el grupo de la bicolor que clasificó a Rusia 2018 en el repechaje ante Nueva Zelanda. Poco más de un año después, su contrato con Deportivo Municipal ha finalizado y parece ser que la 'Academia' no piensa renovarle al central.

Por ello, el futuro de Adrián Zela podría estar lejos del fútbol local: "Estoy viendo una posibilidad afuera que espero que se materialice porque tengo una deuda personal en poder ir a una liga más competitiva y demostrar que estoy para desarrollarme de manera positiva ahí. Lo único que puedo decir es que es un torneo de América. Aún no me he puesto plazos para tomar una decisión, tengo ofertas acá en Perú pero no ha habido una que me seduzca lo suficiente para decir 'firmo y lo que venga más adelante no importa'", señaló el defensor central para GolPerú.

Previo a ello, Adrián Zela afirmó que "Siempre le he dado la prioridad a Muni porque me siento muy cómodo ahí y siento que puedo aportarle muchísimo al equipo, además de que tengo una deuda pendiente porque quiero salir campeón. Como todos los años, hay que decidir con mucha calma y ver las propuestas que uno tiene. Si me quedó en Perú, me gustaría mantenerme en Municipal. Ya habido un acercamiento con ellos pero sé que están ajustando algunas cosas para la siguiente temporada y tengo que ver qué es lo que me conviene", indicó Zela.

Adrián Zela podría ponerle fin a 4 años consecutivos en Deportivo Municipal y llegar, por primera vez en su carrera, a un club del extranjero.

