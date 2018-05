​Cipriani pide olvidarse de Paolo Guerrero y pensar en el Mundial Rusia 2018

El cardenal Juan Luis Cipriani hizo referencia a la próxima participación de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018, asegurando que la mayoría de hinchas se viene equivocando al centrar toda su atención en la ausencia de Paolo Guerrero, en lugar de motivar a todo el plantel blanquirroja que sí jugará el esperado certamen.

Cipriani apoya al equipo

'Qué importante es que se valore el trabajo en equipo. Yo sigo recordando al profesor Gareca , a su grupo técnico y a todo el equipo, hemos como concentrado todo en una situación de un jugador, no me parece justo. Ojalá que se logre todo lo que se busca. La selección peruanahoy es el Perú. El Perú es el Perú. El Perú no es de tal jugador o de tal otro y están todos ahí mentalizados en hacer un buen papel', declaró Juan Luis Cipriani en su programa 'Diálogo de Fe'.

Hasta el momento Paolo Guerrero sigue fuera del Mundial Rusia 2018, el goleador de la selección peruana aguarda que el Tribunal de Justicia Suizo anule el fallo del TAS para colocarse la blanquirroja, pero hasta que eso no pase todo el apoyo debe de centrarse en el plantel de Ricardo Gareca.