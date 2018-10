Cinco opciones para reemplazar a Ruidíaz en próximos amistosos de Perú

Tras los amistosos ante la selección de Chile y Estados Unidos, Ricardo Gareca ha podido sacar valiosas conclusiones tanto en el juego colectivo e individual de algunos jugadores que antes no tenían muchas oportunidades en la selección peruana.

Uno de los puntos más cuestionados en el once de Ricardo Gareca ha sido sin dudas la parte ofensiva. En particular la posición en donde jugó como titular Raúl Ruidíaz. El delantero del Seattle Sounders tuvo la confianza del 'Tigre' para ir desde el arranque en ambos cotejos, pero el saldo quizá no fue el esperado para muchos, pues no rindió como se esperaba. Sobre todo si tenemos en cuenta las chances que falló en el duelo ante la 'Roja'.

Ante una aparente y evidente falta de jugadores para llenar un gran vacío dejado por Paolo Guerrero en la ofensiva peruana, nace la interrogante, sobre quiénes debería seguir probando Ricardo Gareca en la zona de ataque. De las últimas declaraciones de Nolberto Solano podemos deducir que existen hasta cinco nombres que bien podrían estar en la siguiente nómina para los amistosos ante Ecuador y Costa Rica.

"(Con relación a la ausencia de Paolo Guerrero). De cara a futuro, esperemos que aparezca más. Bulos, que se puede recuperar. Alexander Succar, Olivares. Pero van a tener su oportunidad", confesó Ñol, actual asistente técnico de Ricardo Gareca.

Beto Da Silva

Por cualidades técnicas y físicas, Beto Da Silva, el hombre del Tigres de México se convierte para muchos en el reemplazante ideal de Paolo Guerrero. Sin embargo, el delantero de 21 años aún no logra consolidarse en los clubes que estuvo. En los últimos dos años pasó por cuatro equipos, donde tuvo la mala fortuna de no ser tomado en cuenta o padecer de alguna lesión. Esto sería el principal inconveniente por lo cual Da Silva aún es una incógnita para Gareca a la hora de tomar decisiones. Se espera que tras su arribo a la Liga MX, empiece a retomar ese bien nivel mostrado en Sporting Cristal que alguna vez lo llevó a jugar en Europa.

Ray Sandoval

Presente en la penúltima nómina de la selección peruana para los amistosos ante Holanda y Alemania. Ray Sandoval, a sus 23 años viene luchando por un puesto en el Morelia de México y para Ricardo Gareca está en el universo de jugadores seleccionables. En 10 partidos en la Liga MX, el 'Rayo' ha marcado dos goles y sería tomado en cuenta nuevamente por Gareca para los amistosos ante Costa Rica y Ecuador.

Jefferson Farfán

Hasta ahora es la variante más factible para ocupar el lugar de '9' dejado por Paolo Guerrero. La 'Foca no estuvo en los amistosos ante Chile y Estados Unidos por una lesión que padece tras disputar unos encuentros en la liga rusa con el Lokomotiv. Jefferson Farfán, hasta el momento llena todos los formularios para convertirse en el delantero del 'Tigre' para los siguientes duelos en el mes de noviembre.

Así fue el último gol de Farfán con Perú

Christopher Olivares

La joven promesa de Sporting Cristal, es uno de los llamados a brillar en el Sudamericano Sub-20 del 2019. Olivares podría ser considerado por Gareca, sobre todo si tenemos en cuenta que el 'Flaco' desea probar a jugadores pensando en el futuro. Y el futuro para muchos es la Copa América de Brasil 2019 y las Eliminatorias a Qatar 2022.

Irven Ávila

El atacante del Morelia de México debido a su presente también podría ser considerado en la lista del 'Tigre'. El 'Cholito' al igual que Ray Sandoval solo ha marcado dos goles en la Liga MX, aunque tiene más minutos en el campo. "Obvio que me ilusiona estar en una próxima convocatoria, pero soy consciente que la tengo muy difícil", dijo el futbolista de 28 años.

