Cinco claves del triunfo de la selección peruana ante Arabia Saudí

Con el regreso de Paolo Guerrero, la selección peruana siguió brillando en su camino a Rusia 2018.

Perú lleva cuatro triunfos seguidos en este 2018 y 14 partidos invictos. Sin duda estos resultados ilusiona al hincha de la bicolor.a 12 días del debut con la selección danesa por la Copa del Mundo.

Escribe: Jean Pierre Maraví

El Bocón hizo un análisis sobre los cinco jugadores claves que este domingo fueron el eje del triunfo de Perú.

Renato Tapia

Pese a no tener la continuidad en su equipo, el Feyernood de Holanda, el 'Capitán del Futuro' cuando se pone la bicolor es otro. No solo presiona al rival, sino que también se atreve a ir al ataque con convicción de hacer daño. No perdió ninguna pelota y su buen juego siempre hizo que sus rivales le hicieran falta.

En el primer gol de Carrillo fue en busca del balón y jaló marca para que la 'Culebra' defina con clase.

André Carrillo

La 'Culebra' no solo hizo lo que quiso por la banda derecha, sino también por la izquierda. Su excelente regate lo hace un jugador distinto que cualquier equipo top del mundo lo quisiera. Le falta el gol, pero la anotación que hizo hoy fue sin duda la mejor de su carrera con la blanquirroja. Además, con su desempeño ante Arabia Saudita le ganó el puesto a Jefferson Farfán por despliegue físico.

Yoshimar Yotún

El '6' de buen pie, excelente visión de juego, preciso para el pase largo y que también se sacrifica en la marca. Ese es, Yotún, un jugador con una capacidad enorme y que siempre se muestra participativo en el juego de Perú. En sus pies casi siempre empiezan las jugadas de peligro a favor de la bicolor. Jugar en esa posición en Orlando City lo potenció aún más.

Paolo Guerrero

El 'Depredador' tuvo una semana soñada. El viernes lo habilitaron para que pueda jugar y hoy anotó un doblete con la selección peruana.

Con este tanto sumó 34 goles en 87 partidos y es la carta de gol en Rusia 2018. Su presencia en el once es fija. Si bien por momentos se le vio falta de gol, su sola presencia es sinónimo de gol. Conoce su chamba a la perfección. Todo un crack.

Edison Flores

Algo que ha demostrado el 'Orejas' desde que Ricardo Gareca le dio la confianza de ser titular en la selección peruana ha sido sacrificio, entrega y gol. Esta vez no anotó, pero el segundo tanto del partido llegó por remate de él, que fue aprovechado en rebote por Paolo Guerrero. Ayudó mucho en la marca y su función de ir por la banda la cumplió muy bien. Se nota que ahora es un jugador más maduro.