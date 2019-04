Christopher Olivares revela conversación con Gareca tras llegar a Portugal

Es uno de los jóvenes jugadores apuntados para poder reemplazar, en un futuro no muy lejano, a Paolo Guerrero en el centro del ataque de la Selección Peruana. Christopher Olivares dejó el fútbol peruano (Sporting Cristal) con el objetivo de crecer a nivel profesional y su llegada al Vitoria Guimaraes de Portugal le ha permitido estar en la mira de Ricardo Gareca, DT de la bicolor.

“He conversado un poco con Ricardo Gareca , después de que vine a Portugal. Y están contentos de que haya tomado esta decisión. Es una motivación grande que el técnico de la Selección Peruana te siga, te impulsa a ser mejor. Ya sabes que tienes un ojo observándote. Eso es muy importante, para uno”, señaló el delantero a Depor.

Además, reveló que tras su salida de Sporting Cristal, lo primordial es mantenerse en el extranjero: “Mi objetivo es estar lejos del fútbol peruano. Pero si me toca regresar – por cuestiones del destino - una de mis prioridades sería Sporting Cristal, porque es el club que me abrió las puertas y me hizo sentir muy bien”, añadió.

Cabe recordar que Christopher Olivares aún no ha podido debutar en la Primera División de Portugal y está a la espera de una oportunidad.

