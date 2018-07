Christian Ramos reveló qué cambió Gareca en el futbolista peruano [VIDEO]

Christian Ramos, defensor de la Selección Peruana se confesó a solas con el Bocón al término de una conferencia de prensa que realizó en su excolegio.

Entrevista / Foto : Jean Pierre Maraví - Máximo Garcia

El defensor contó su experiencia de disputar el Mundial con la selección peruana y se pronunció sobre su futuro.

¿Qué te dejó esta experiencia de jugar la Copa del Mundo?

Me dejó la sensación de que todos pudimos dar más en el Mundial. Jugamos bien, pero no se logró el objetivo. Dimos una buena impresión al mundo. No le tuvimos miedo a nadie y estuvimos a la altura de los partidos.

¿Igual les genera bronca porque en la antesala Perú venía invicto y en estos tres partidos, por juego, merecimos mejores resultados?

Sí, da bronca porque -sin ser agrandado- ves a otras selecciones en octavos o cuartos de final y por ahí dices:

¿Cómo no estuvimos ahí por el nivel mostrado en este Mundial?

Claro, si dos rivales a los que enfrentamos tanto en amistosos como en el Mundial están en semifinales, y como que dejó la impresión de que no nos pasaron por encima...

Nadie nos ha pasado por encima. Yo creo que desde ya algunos años no nos superan, ya sea en el aspecto físico y futbolístico.

¿Qué cambió para que Perú sea una selección más competitiva?

Mejoramos en la concentración, ganamos más confianza. Ahora entramos a cada partido a ganar. Antes era a ver qué pasa.

¿Se debe al trabajo del psicólogo Marcelo Márquez?

Obvio que sí, ya que fueron fundamentales sus charlas y las conversaciones que teníamos antes de los partidos. Eso nos sirvió mucho.

¿Qué sientes cuando los niños juegan con la camiseta de Perú en las pichangas?

En lo personal, me llena de orgullo. Antes tú querías ser otro jugador de otro país, pero ahora con el Mundial todo cambió. Ves en las calles a gente con la camiseta de Cueva, Guerrero, la mía y es bonito. Te sientes orgulloso de lo que hemos logrado y la unión que hemos conseguido.

Sobre los amistosos pactados ante Chile, Alemania y Holanda, ¿qué sensación te dan?

La verdad, me deja muy bien. Eso habla de que estamos haciendo bien las cosas. Antes no teníamos esos partidos. Ahora, jugamos amistosos con selecciones de primer nivel.

Finalmente, ¿Tu futuro es seguir en México o buscar nuevos rumbos?

La verdad, quiero seguir en México y hacer una carrera por allá. Aún tengo dos años más de contrato en los Tiburones Rojos de Veracruz. Quiero ser titular en mi club y pelear cosas importantes. Este lunes me uno a mi equipo.

