Christian Ramos habla sobre su futuro incierto en Ecuador

Como se recuerda, Christian Ramos llegó a Emelec en el 2017 procedente de Gimnasia Esgrima de la Plata de Argentina, club que dio a préstamo al defensor. Luego de salir campeón en el fútbol ecuatoriano, la 'Sombra' está a la espera que Emelec haga efectiva la compra de su pase.

Todo depende de Emelec

"No sabría decir qué pasará con mi futuro, desearía quedarme en Emelec pero recién mañana voy a saber qué va a suceder. La decisión pasa por si Emelec desea hacer la compra de mi pase, no pasa por mí. No es similar ser campeón fuera de tu país con clasificar a un Mundial pero es un sentimiento lindo, porque uno sueña con ser campeón en el extranjero", dijo Christian Ramos sobre su futuro en Emelec.

Además, la 'Sombra' habló sobre su deseo de continuar en el extranjero: "El fútbol ecuatoriano no es muy diferente al peruano, pues se juega en altura, calor. Capaz tienen jugadores más potentes y fuertes. Mi idea es continuar mi carrera fuera, ya tuve la oportunidad de salir y quiero seguir así", declaró Christian Ramos a Radio Ovación.

Un 2017 para el recuerdo

Finalmente, habló de la selección peruana y la clasificación a Rusia 2018: "Podría ser el mejor año de mi carrera como futbolista por todo lo que he conseguido. El grupo del Mundial es difícil pero no es imposible pasar a la siguiente fase. Sabemos lo que es Francia, conocemos a Australia porque es parecido a Nueva Zelanda. No sabría decir algo de Dinamarca pero es un grupo parejo. Todos estamos contentos con la reducción de la sanción de Paolo. Él ha dicho que quiere seguir reduciendo el castigo pero estamos alegres de que nuestro capitán llegue al Mundial", finalizó Christian Ramos.

