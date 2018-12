Christian Ramos: "Estoy bien, tranquilo y feliz en Arabia Saudita"

Christian Ramos tuvo que lanzar un comunicado negando cualquier opción de fichaje por Alianza Lima. En las últimas horas, su nombre sonó fuerte para ser nuevo refuerzo del cuadro blanquiazul, algo que finalmente no ocurrirá.

Por ello, el defensor de la selección peruana fue claro y tajante al señalar que está feliz en Arabia Saudita: "Quiero que sepan que estoy bien, tranquilo y feliz acá en Arabia. Estoy bien en mi club y quiero quedarme acá en los dos años que tengo de contrato. Deseo seguir jugando aquí y afianzarme, al igual que en la selección si es que me convocan", indicó Christian Ramos para Radio Ovación.

De otro lado, añadió que "No hay absolutamente nada referente a mi salida del Al-Nassr, no sé de donde sacan esas especulaciones pero quiero que sepan que no hay nada al respecto. Deseo continuar acá y quiero que ya no se especule más porque daña mi imagen", finalizó el central.

Cabe recordar que en la última fecha del campeonato de Arabia Saudita, Christian Ramos sufrió una expulsión y viene siendo fuertemente cuestionado por su nivel en Al-Nassr.

