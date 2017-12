Christian Ramos se confiesa con EL BOCÓN: "El 2017 fue un gran año"

Olivier Giroud y Antoine Griezmann por Francia; Nicolas Bendtner y Christian Eriksen por Dinamarca; y, finalmente, el interminable Tim Cahill por Australia, son algunos de los temibles delanteros que la defensa de la selección tendrá que enfrentar en el Grupo C del Mundial Rusia 2018. Sin embargo, pese a los nombres, Christian Ramos, autor de la celebración del ‘Spiderman’ ante Nueva Zelanda, aseguró que no se achica y que ya enfrentó a otros monstruos del área chica en las Eliminatorias. Además, entre otras cosas, en exclusiva a EL BOCÓN, nos cuenta las reacciones en el caso Paolo Guerrero.

ENTREVISTA: RENZO BRAVO DE RUEDA

¿El mejor año de tu carrera deportiva?

Ha sido un buen año en lo personal. Uno siempre busca campeonar y qué mejor si eso lo logras jugando en otro país. También se logró clasificar al Mundial, que era un objetivo grupal. La verdad es que el 2017 me deja un sabor muy a gusto.

Hablando de Rusia 2018, ¿cuán fuerte crees que es el grupo de Perú?

Difícil, como todos, pero no imposible. En estas Eliminatorias nos tocaron rivales mucho más difíciles y, sin embargo, hemos salido adelante.

Te va a tocar enfrentar a delanteros importantes...

Vamos a medirnos con delanteros muy buenos, que están en la élite mundial, pero nosotros, creo, tenemos que comportarnos como siempre lo hemos hecho, como un grupo. Eso es lo que caracterizó a esta selección. También debemos defender bien como lo venimos haciendo y hasta mucho mejor.

Griezmann, Eriksen, ¿estos delanteros top de Europa no te amilanan?

Para nada. No me achican. He enfrentado a Neymar, a Suárez, que es un delantero como ellos, hasta más importante incluso; también enfrentamos a Falcao y a todos los que están jugando en Europa y los hemos sabido contener bien. Ojalá que el próximo Mundial no sea la excepción.

¿Cuál de los delanteros que enfrentaste ha sido el más difícil de marcar?

Suárez, porque aguanta bien, te liquida. Él solo se genera las faltas y los árbitros se las comen. Es muy vivo, muy de barrio y uno tiene que tener cuidado con eso.

¿Y has visto algo de tus rivales del Mundial?

Por ahora no, pero los que vemos siempre la Premier, La Liga de España, siempre vemos a esos delanteros. Y con eso tienes suficiente información para saber cómo juega cada uno de los integrantes de cada selección.

Ahora se viene la parte más difícil: mantener la regularidad hasta junio...

Viene lo más difícil: consolidarse cada uno en sus respectivos clubes. Mantenerse bien o mejorar mucho más aún, porque jugaremos el Mundial y tienes que dar el máximo, física y mentalmente. Confío en que mis compañeros van a llegar así.

¿Cómo tomaste la noticia de Paolo?

No podía creer que no esté con nosotros y que haya pasado eso, porque es una persona y compañero intachable. Felizmente, todo se está solucionando y podrá llegar al Mundial.

¿Y el grupo?

El grupo lo tomó muy bien. Sabíamos que nos iba a costar jugar sin él en el repechaje, como nos costó en la ida contra Nueva Zelanda, pero entendimos que debíamos jugar sin Paolo y que era una gran oportunidad para clasificar. Además, teníamos que clasificar para que Paolo vaya al Mundial.

¿La celebración de Farfán con la camiseta fue una idea de todos o fue solo de Jefferson?

Se le ocurrió a Jefferson. Nosotros acordamos entre todos salir con el polo “Fuerza Paolo”, porque sentíamos que teníamos que dar un mensaje para que la gente no piense que no lo apoyamos. Pensamos siempre en Paolo, pero al mismo tiempo teníamos que hacer ese tema a un lado, porque estábamos jugándonos una final. Lo de Jefferson fue bonito, para que la hinchada se dé cuenta de que este grupo es unido. Este grupo está a muerte con todos los compañeros, no solamente con Paolo.

¿Qué te parece la noticia sobre su sanción?

Nos ha dado mucha alegría, porque él se merece un Mundial y también porque un delantero como Paolo hacen temblar a las defensas rivales. Lo mejor que nos ha podido pasar es que le reduzcan la sanción.

¿Cómo era la Navidad de Christian Ramos de niño?

Con mis padres y mi hermano. Éramos cuatro y luego nos íbamos donde mi abuela. Jugábamos a la pelota, porque siempre me regalaban una. En total éramos como 30 personas ahí. Siempre la pasaba jugando con amigos, primos, pasándola en familia.