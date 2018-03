Christian Ramos será el capitán ante Croacia: "Pensé que sería Farfán"

Hace algunos meses, Christian Ramos fue quien anotó el segundo gol para sellar la clasificación de la selección peruana a Rusia 2018 con un gol de cabeza. Este 23 de marzo, poco más de 4 meses después de aquel partido, la 'Sombra' tendrá la oportunidad de ser el nuevo capitán de la bicolor.

Las palabras del nuevo capitán

"Es muy lindo ser capitán de este partido por el rival y la forma cómo se está dando. Me toca a mí y lo asumo muy bien. Primero siempre está Alberto Rodríguez, peor está lesionado. pensé que iba a ser Jefferson Farfán por la jerarquía y me toca a mí. Es muy lindo serlo, mis compañeros también me respaldan"

"Será una buena experiencia para ver en qué nivel estamos, demostrar que tenemos buenos jugadores con buen pie".

Habló sobre la nueva dupla central

"Me siento muy bien al lado de Anderson Santamaría. Hemos jugado pocas veces juntos pero todo va bien. Sea la dupla que sea todos confiamos en el compañero", afirmó Christian Ramos el nuevo capitán de la selección peruana.