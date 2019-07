Christian Cueva y otros jugadores polémicos en el proceso de Ricardo Gareca | FOTOS

Pese a que la selección peruana logró volver a un Mundial luego de más de tres décadas y de volver a disputar una final de Copa América, también luego de muchos años, Ricardo Gareca tuvo que lidiar con algunas complicaciones, debido a cuestionadas acciones de varios integrantes de la blanquirroja.

Christian Cueva

El volante de la selección peruana es el caso más reciente. Christian Cueva fue captado orinando en la calle, luego de haber bebido cerveza en una reunión. Ricardo Gareca habló de este caso, afirmando que los excesos son malos. Se desconoce si 'Aladino' será castigado.

Juan Vargas

No volvió a ser convocado a la selección peruana. Pese a que Juan Vargas se mantenía en una edad donde podía ser convocable, el defensor no se encontraba en un buen estado físico. Hoy no tiene equipo, luego de salir de Universitario de Deportes.

Jefferson Farfán

Por algunos años no fue convocado a la selección peruana, ya que no tenía equipo y había bajado su rendimiento en Emiratos Árabes. Sumado a eso, por algunos meses estuvo implicado en la farándula. Casi al final de las Eliminatorias, la 'Foquita' retomó su mejor nivel y fue convocado al Mundial Rusia 2018.

Carlos Ascues

En este caso, Ricardo Gareca mencionó la razón: "Cuando estuvo en la selección fue contratado por el Wolfsburgo, que no es cualquier equipo. Luego regresó directamente de ese equipo al Perú. A nosotros no nos agradó, lo que queremos es que el que sale, vaya a pelear un lugar".





Carlos Zambrano

No se conoce la razón concreta por la cual Carlos Zambrano no fue convocado por casi tres años a la selección peruana. Se habló de poco compromiso. Con su retorno al equipo titular, Gareca habló de él: "Volvió a jugar y nos dimos cuenta que estaba comprometido con volver a defender a la selección".





