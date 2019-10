Christian Cueva tras protagonizar escándalo en Brasil: "Ricardo Gareca me respaldó" | VIDEO

Christian Cueva llegó a Lima para sumarse a los entrenamientos de la selección peruana, con miras a los duelos frente a Uruguay el 11 y 15 de octubre.

"Contento nuevamente de estar aquí en la Selección, siempre el ambiente es el mejor, cada vez que vengo me siento bien. Simplemente vengo a aportar lo mejor de mí y dar vuelta a muchas cosas", dijo Christian Cueva tras la práctica.

Sobre el incidente que tuvo hace unos con un hinchas brasileño, señaló: "En su momento hablé, dije lo que tenía que decir, dije cuál fue mi reacción y por qué. Fue hacia una agresión física y creo que cualquier ser humano lo hacía".

"Siempre he puesto el pecho en mis errores en el tema familiar, personal y laboral. No siento que haya hecho algo malo. Quizás si hubiese evitado salir de repente no se daba esas cosas", agregó.

Christian Cueva también contó como lo recibió Ricardo Gareca y reveló que recibió el respaldo del 'Tigre'. "Gracias a Dios muy bien. El respaldo de él, de mi familia y del grupo es lo más importante", comentó.