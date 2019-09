Christian Cueva sorprende con exigente entrenamiento en Santos: en solitario y 100% personalizado | VIDEO

Christian Cueva cada vez luce un mejor estado físico y es gracias, en parte, a su entrenamiento personalizado que ha llevado con Sergio Peres Neto, preparador de Santos con el que lleva sesiones en solitario para recuperar su mejor condición y poder ganarse un lugar en el once titular.

Este miércoles, Christian Cueva realizó una sesión personal con Sergio Peres: trepado en una pelota y probando su balance y reflejos. Se le ve mucho más delgado en comparación de hace algunos meses.

Ya lo había dicho el presidente de Santos, Jose Carlos Peres, quien habló de su situación en el equipo de Jorge Sampaoli, pues Christian Cueva tiene poca continuidad.

Parte do treino individual de Cueva com o personal Sergio Peres Neto, na academia UMOOV, em Santos. Peruano segue espera de mais minutos com Sampaoli. pic.twitter.com/Y2x5dOb43l — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) September 25, 2019

"Perdió peso, está delgado. Jugó el segundo tiempo en el Maracaná (contra Flamengo, el día 14) y estoy seguro de que está en su punto, pero yo no alineo. El DT alinea y tiene razones para no utilizarlo, yo no discuto la parte técnica. Yo cuido todo fuera del campo y él dentro", dijo Jose Carlos Peres, presidente del 'Peixe'.



También te puede interesar

Universitario vs. Alianza Lima | Diego Guastavino: "Veo campeón a la 'U'" | ENTREVISTA

Universitario vs. Alianza Lima | Joel Alarcón: Hay que hacer un trabajo siempre honesto

Universitario vs. Alianza Lima | El historial de enfrenamientos en el estadio Monumental