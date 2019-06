Christian Cueva sobre vinculación con Rosangela Espinoza: "Están jodiendo a mi familia" | VIDEO

Tras el triunfo de la selección peruana ante Bolivia en la Copa América 2019, Christian Cueva como el resto de sus compañeros en Perú hablaron con distintos medios de prensa. Pero, esta vez el volante del Santos de Brasil hizo un alto a sus comentarios sobre la bicolor y el torneo para poner alto a los comentarios sobre su vida privada y una presunta vinculación con la participante del reality Esto es Guerra, Rosangela Espinoza.

"Me están jodiendo mi familia allá en Perú. Ya mucho ya, es demasiado y voy a aprovechar tus cámaras para realmente acabar con esto, porque salieron a hablar de mí. En el programa de la señora Magaly, una persona que me está vinculando con esta señorita Rosángela por un video que yo hice hace mucho", dijo muy molesto el mediocentro de Perú para las cámaras de ATV.

"Ya estoy cansado, la verdad. Ya que se cansen. Uno está trabajando, está haciendo lo suyo y están hablando tantas cosas que realmente ya no es bueno para mi ni mi imagen. En algún momento mis hijos van a crecer y no saben realmente las cosas, pero van a crecer en algún momento y lo van a ver, entonces no me gustaría eso", acotó.

Lee más sobre la selección peruana:

⚫¿Qué resultados le conviene a Perú ante Brasil para clasificar a cuartos de la Copa América 2019?

⚫¿Paolo Guerrero se pierde el duelo por cuartos de final de la Copa América 2019? | VIDEO

Christian Cueva, fundamental en el triunfo de Perú

Pese a que no está en la plenitud de lo que se le conoce, Christian Cueva ha sabido responder a la confianza que le brinda Ricardo Gareca. En el último duelo ante Bolivia, el popular 'Aladino' inició la remontada con un pase magistral para Paolo Guerrero y luego generó algunas otras jugadas de peligro que tuvieron en vilo al elenco verde.

Para el choque ante Brasil hay muchas probabilidades de que Christian Cueva sea titular en el esquema que prepare Ricardo Gareca, teniendo en cuenta los últimos dos partidos ante Venezuela y Bolivia, además de los amistosos ante Costa Rica y Colombia.

Más noticias en otros medios:

Se tiene fe: Soteldo cree que Venezuela puede dar la sorpresa ante Brasil en el Arena Fonte Nova

Selección Peruana: Christian Cueva sorprendió a Luis Advíncula con un peculiar baile [VIDEO]