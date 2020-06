El destino de Christian Cueva parece estar cada vez más lejos de Pachuca. El volante de la selección peruana indicó que la crisis que se vive en el fútbol mexicano complicarían que pueda renovar su vínculo con la institución mexicana.

“Ya acabé mi contrato, es complicado, son muchas cosas, espero que todo se resuelva rápido porque hoy en día cambio todo. La pandemia es horrible, cambio muchas cosas. La economía y todo”, sostuvo ‘Aladino’ mediante una entrevista en Instagram.

Asimismo, el futbolista de 28 años afirmó que en casa no continue en los ‘tuzos’ lo tomará con calma y seguirá enfocado en su carrera.

“El contrato termina en unos días, pero estoy tranquilo, no sé qué pasará, todo es diferente en una pandemia. Si me voy, no es el fin del mundo. Volveré con fuerza", agregó.

Antes de la paralización deL fútbol mexicano, Christian Cueva llegó a disputar tres partidos con la camiseta de los ‘tuzos’, sumando en total 49 minutos entre Liga y Copa MX.

