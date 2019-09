Christian Cueva se refirió a posible convocatoria de Ricardo Gareca para partidos ante Uruguay | VIDEO

La selección peruana está próxima a conocer su nueva lista de convocados para los amistosos del mes de octubre ante Uruguay en Montevideo y Lima el 11 y 15 respectivamente. El técnico de la 'bicolor', Ricardo Gareca, dará a conocer a sus convocados este viernes y los jugadores de la 'blanquirroja' esperan la noticia final.

Por ello, en las últimas horas, Carlos Zambrano y Christian Cueva tuvieron una conversación en público a través de sus cuentas de Instagram donde el 'Kaiser' no dudó en trolear a 'Aladino' al decir que no sabía si el 'Tigre' lo iba a convocar o no al combinado patrio.

"Mi familia viene (a Brasil) después de la selección si es que me convocan o no", dijo Cueva en medio de la conversación, a lo que Carlos Zambrano respondió: "Ya pues, no te hagas si (Ricardo Gareca) es tu papá", soltó entre risas el zaguero de la 'bicolor'.

El jugador de Santos solo sonrió y destacó la seriedad de Ricardo Gareca para las convocatorias. "No, no causa, tú sabes cómo es el profe. Siempre ha sido correcto con todo", finalizó el volante de la 'bicolor'.