Christian Cueva no va más en Santos: Paulo Autuori afirma que también evalúan posible sanción al peruano | VIDEO

Christian Cueva no seguirá en Santos. Tras el incidente que protagonizó en Brasil, donde se le vio envuelto en una pelea, el volante quedó fuera del primer equipo del club paulista, según confirmó Paulo Autuori.

El director deportivo de Santos aseguró en conferencia que Christian Cueva no está entrenando con el equipo y el club le buscará una salida a fin de año.

"No fue la primera y no será la última vez que un jugador pase por esto. No me gusta analizar situaciones aisladas. En la vida, estamos preocupados por los derechos y nos olvidamos de los deberes", dijo Paulo Autuori.

Christian Cueva está a préstamo en Santos, que tiene una opción de compra obligatoria de 6.3 millones de dólares, por lo que el club brasileño deberá pagar esta suma al Krasnodar a partir de enero y una de la posibilidades es venderlo para no desembolsar esa cantidad.

Además, Paulo Autuori aseguró que Santos evalúa una sanción a Christian Cueva por la situación que protagonizó hace unos días y conversará con Ricardo Gareca sobre el futbolista.

"El jugador está involucrado con el equipo peruano. Las cosas están muy claras. Tenemos tiempo para que regrese para investigarlo. Ya ha mencionado la posibilidad de irse a otro club (Goiás). No fue posible debido a su relación con su club ruso (Krasnodar)", explicó.

"Él estará en el equipo peruano y estableceremos las cosas con el departamento legal durante este periodo. Tenemos que tener mucho cuidado porque es jugador y patromonio del club. Hablemos de deberes, porque todos debemos tenerlos. Él no está entrenando con el grupo en este momento. (La suspensión) es preventiva porque lo estamos investigando. Es un problema del club", agregó.