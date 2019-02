Christian Cueva no jugará en Independiente y se queda en Krasnodar

No tuvo un final feliz. Christian Cueva no será jugador de Independiente de Avellaneda y se quedará en Krasnodar para disputar lo que resta de la temporada. Tras largas negociaciones, donde el club ruso le puso una alta cifra al pase del volante de la selección peruana, más algunos cambios, han provocado que la operación no se lleve a cabo.

"Se cayó el pase de Christian Cueva. Se lo acaban de avisar los dirigentes del Rojo a sus abogados y ahora al club ruso. El 5% del mecanismo solidario, más impuestos, más el cambio a último momento del salario del futbolista tiraron la operación atrás en medio de la carga del TMS", señaló Matías Martínez, periodista de Radio La Red quien cubre Independiente de Avellaneda.

Con esto, Christian Cueva seguirá formando parte de Krasnodar y su objetivo será ponerse en forma para llegar en buen nivel a la Copa América. El volante es considerado, especialmente, para los duelos de Europa League y también de la Copa Rusia, mientras que en el campeonato local suele alternar.

El último fin de semana, Cueva pudo disputar 60 minutos de un amistoso de Krasnodar ante New England Revolution, donde los rusos ganaron por 2 a 0.

