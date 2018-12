Christian Cueva llegó a Lima y dio detalles de su reunión con Gareca

Volvió a Perú. Christian Cueva arribó el último viernes al aeropuerto Jorge Chávez de Lima procedente de Rusia, pues el popular 'Aladino' viene de caer con el Krasnodar a pasar fiestas navideñas en Perú. Asimismo, el ex jugador de Alianza Lima pudo contar detalles de la reunión que tuvo con Ricardo Gareca y también de su no convocatoria a la selección peruana.

"Siempre cae bien que el profe vaya a vernos, él sabe de la importancia que tiene para nosotros y está feliz porque siente nuestro respaldo", confesó para América Deportes. El popular 'Aladino' recibió el cariño de los hinchas que se encontraban en el aeropuerto donde también pudo tomarse algunas fotos.

Video: América Deportes

Además, Christian Cueva no podía dejar de tocar el tema de su 'salida' de la selección peruana en la última fecha FIFA, por lo que dijo que ni él ni el técnico tenían que detallar más, de lo que Ricardo Gareca ya había explicado.

"El profesor ya lo aclaró, está todo dicho. Hubo una conversación y sabía que no estaría, pero igual no era obligación de su parte decirme si estoy o no, son sus decisiones", agregó. Cabe recordar que durante los amistosos ante Ecuador y Costa Rica, trascendió que el jugador de la 'bicolor' había cometido un acto de indisciplina en Estados Unidos luego del amistoso con la Selección de Chile.

TAMBIÉN LEE