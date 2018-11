Christian Cueva habría sido borrado por Gareca por indisciplina

Christian Cueva era el jugador bandera de Ricardo Gareca. Desde su llegada a la selección peruana en 2015, en una polémica convocatoria donde se pensaba que sería llamado Cristian Benavente, 'Aladino' siempre fue respaldado por el 'Tigre', llegando a ser el jugador con más participaciones en su era bajo el mando de la bicolor.

Sin embargo, su ausencia sorprendió a todos en la última convocatoria para los amistosos frente a Ecuador y Costa Rica. Por primera vez, Christian Cueva no formaría parte de la bicolor, aunque no habría sido convocado no porque Gareca quiere darle minutos a otros jugadores, sino por otra fuerte razón.

Según informa el diario Todo Sport, Christian Cueva no habría sido llamado a los amistosos de la fecha FIFA debido a un acto de indisciplina cometido durante los partidos ante Chile y Estados Unidos en el país norteamericano, donde la bicolor obtuvo una victoria y un empate respectivamente.

Además, dicho medio informa que -de momento- no se sabe si Cueva será llamado o no para la fecha FIFA del mes de marzo.

Cabe recordar que Juan Carlos Oblitas afirmó hace poco que la ausencia de Christian Cueva serviría para que otros jugadores se muestren y que Ricardo Gareca eligió que este era el momento preciso para hacerlo.

LEE ADEMÁS