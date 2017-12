Christian Cueva fue homenajeado en Huamachuco [FOTOS]

En su querido Huamachuco, Christian Cueva fue recibido como héroe y condecorado con el más alto título honorífico en el grado de "José Faustino Sánchez Carrión" y lo designaron embajador de Huamachuco por su destacada participación con la selección peruana.

ESCRIBE: WILSON FERNÁNDEZ

Christian Cueva recibió el homenaje en la Plaza de Armas de su querido Huamachuco por parte de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión de manos del alcalde Arturo Rebaza.

"Muy feliz de regresar al pueblo después de cuantos años. Doy gracias a Dios, porque este momento que vivo se lo debo a mi familia y también al pueblo de Huamachuco donde comencé mi historia como futbolista. Mi papá (Luis Cueva) me llevó de la mano. Huamachuco es algo muy sagrado para mí. En entrevista siempre me preguntan donde nací, siempre les digo que nací en Trujillo, pero mi corazón está aquí. Me siento más huamachuquino que trujillano", señaló Christian Cueva ante la algarabía de los pobladores de Huamachuco.

Buen ritmo

En medio de los homenajes a Christian Cueva, el volante de Sao Paulo de Brasil, se animó a bailar la "Contradanza" con un niño huamachuquino.

Luego el seleccionado nacional acudió al Estadio Municipal de Huamachuco donde jugó un amistoso con su equipo el "Barca B" ante la selección huamachuquina.

DATO: El equipo de Christian Cueva, el "Barca B" venció 3 a 1 a la Selección de Huamachuco. "Aladino" marcó un golazo.