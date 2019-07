Christian Cueva es captado bebiendo en concierto del Grupo 5 | VIDEO

Luego de la fiesta en la que Christian Cueva y Carlos Zambrano fueron vistos en Lima, ambos jugadores viajaron a Trujillo para celebrar el cumpleaños de 'Aladino' y según las imágenes difundidas por 'Magaly Tv. La firme', ambos jugadores de la selección peruana fueron a un concierto del Grupo 5.

En las imágenes se puede ver a Christian Cueva animando la reunión del cumpleaños de su hija y luego bailando con una cerveza en la mano ya en el concierto del grupo musical, donde asistió con su esposa y algunos guardaespaldas.

Gareca no descarta castigo a Cueva

"Me gusta que puedan disfrutar la vida porque son jóvenes. Sin embargo, todos los excesos son malos. No he visto los acontecimientos, pero siempre me llega información. Lo veré en su momento y el grado de repercusión que esa situación tendrá debido a que son jugadores populares de la Selección Peruana", declaró Ricardo Gareca a las cámaras de 'Fútbol en América' el pasado domingo, por las primeras imágenes que se difundieron de Cueva, donde orinaba en la calle.

MÁS NOTICIAS

¡Está quebrado! Juan Manuel Vargas y la deuda millonaria que le genera preocupación

Kevin Quevedo y la lista de jugadores que no podrán jugar la fecha 1 del Torneo Clausura [FOTOS]