Christian Cueva dejaría el Sao Paulo para regresar a Europa

Una nueva oportunidad. Christian Cueva no la está pasando bien en Sao Paulo, el volante peruano no es considerado por el técnico Diego Aguirre y la falta de continuidad lo haría buscar un nuevo destino para seguir con su carrera y este no sería otro que Italia.

De regreso a Europa

Según algunos portales italianos Christian Cueva llegaría al Bologna de Italia, que milita en la Serie. La información cuenta que el dirigente y exjugador Marco Di Vaio, estuvo de gira por México y Brasil observando jugadores y se habría quedado encantado con la calidad de 'Aladino'. Di Vaio regresará en los próximos días a Bologna para conversar con el presidente Joey Saputo, para hablarle de Cueva.

"Una de las alternativas para reforzar el Bolola e sChristian Cueva, el número diez de Perú. Un jugador con mucho talento, que juega en Sao Paulo. Cueva, de 26 años, ya no está en buenos términos con el técnico uruguayo, Diego Aguirre, y se dice que, aunque aún tiene contrato con la institución brasileña, después de la Copa del Mundo cambiará de aire. Boloña quiere tenerlo antes", se puede leer en las webs italianas.

Pero Christian Cueva no es el único Sudamericano que interesa al conjunto italiano, pues también tienen en la mira al delantero uruguayo, Nicolás López, quien juega en el Internacional de Porto Alegre y que podría hacer dupla con 'Aladino' en la ofensiva del conjunto boloñes.

Como se recuerda Christian Cueva ya tuvo una experiencia europea en 2013 cuando militó en el Rayo Vallecano de España, con el que solo disputó dos partidos. Luego fue relegado al Rayo Vallecano B, en con el que jugó 11 partidos y marcó cinco goles. Luego de un año irregular el volante regresó a Alianza Lima.

